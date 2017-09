Baden-Württemberg Mutmaßliche Straftäter bei Fernbus-Kontrollen geschnappt

Stuttgart.

Bei einer Kontrolle von Fernbussen haben Ermittler fünf mutmaßliche Straftäter gefasst. Gegen die Gesuchten lag entweder ein Haftbefehl vor oder sie waren zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben, wie das baden-württembergische Innenministerium am Freitag in Stuttgart mitteilte. Insgesamt wurden im Land 19 Busse und 470 Menschen überprüft. Anlässlich der Aktion am 19. und 20. September gab es auch Kontrollen in Bayern.