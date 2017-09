Stuttgart.

Vier mutmaßliche Terroristen aus Syrien müssen sich von heute an in Stuttgart vor Gericht verantworten. Als Mitglieder der Al-Kaida nahen Terrorgruppe Dschabhat al-Nusra sollen sich drei von ihnen 2013 an der Hinrichtung von 36 Mitgliedern des Assad-Regimes auf einer Müllkippe beteiligt haben. Einer soll zudem für weitere Morde sowie für eine Sprengstoffexplosion verantwortlich sein. Die heute 24 Jahre bis 35 Jahre alten Männer sitzen seit 2016 in Untersuchungshaft. Das Terrorverfahren im Gerichtsgebäude am Gefängnis Stammheim wird wohl länger als ein Jahr dauern. 80 Termine bis in den Oktober 2018 sind geplant.