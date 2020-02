Baden-Württemberg Nach Ärger mit Go-Ahead: Ministerium kündigt Entschädigungen an

Das Ministerium arbeite derzeit an einer Aufstellung der betroffenen Bahnstrecken. Fahrgäste im S-Bahn-Gebiet Stuttgart können keine Entschädigung beanspruchen, da sie Ausweichmöglichkeiten haben. Das Entschädigungsmodell soll nach Angaben des Ministeriums bis Ende Juni stehen und vom Land und den Eisenbahnunternehmen finanziert werden.

An diesem Donnerstag sind die Zugausfälle und Verspätungen auch Thema im Landtag. Die Opposition sieht die Schuld für die Probleme beim grünen Verkehrsminister Hermann. Ihm werden Fehler bei der Ausschreibung der Strecken vorgeworfen. Der Minister wiederum sieht die Verantwortung bei den Zugherstellern Bombardier und Stadler wegen zu spät gelieferter Fahrzeuge. Verschiedene Nahverkehrsstrecken werden seit dem vergangenen Jahr von den privaten Bahnkonkurrenten Go-Ahead und Abellio betrieben. Die privaten Unternehmen hatten in Ausschreibungen den Zuschlag erhalten. Auch im Rems-Murr-Kreis gab es in den letzten Monaten immer wieder massive Probleme im Bahnverkehr .