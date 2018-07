Stuttgart Elf Fahrzeuge beschädigt: Mehr als 10 000 Euro Schaden

Stuttgart (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Stuttgart mindestens elf Fahrzeuge beschädigt und dabei einen Schaden von mehr als 10 000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten der oder die Täter in der Nacht zum Sonntag die Außenspiegel von geparkten Autos abgetreten.