Baden-Württemberg Nahverkehr im Südwesten rollt wieder

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte zum mehrstündigen Warnstreik aufgerufen, nachdem die Tarifgespräche mit dem Bahn-Management am Wochenende abgebrochen worden waren. An vielen Bahnhöfen ging am Montagmorgen zeitweise gar nichts mehr, sowohl der Fern- als auch der Nahverkehr waren betroffen. Regionale Schwerpunkte in Baden-Württemberg waren nach Angaben der Bahn der Großraum Mannheim und Karlsruhe.