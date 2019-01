Baden-Württemberg Narren im Südwesten starten in die fünfte Jahreszeit

Bad Dürrheim. Für die Narren im Südwesten beginnt an diesem Wochenende die fünfte Jahreszeit. Am 6. Januar starten die ersten Veranstaltungen und Umzüge der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Vielerorts wird an diesem Tag symbolisch der Staub von den traditionellen Kostümen, dem "Häs", entfernt. Einige Zünfte lassen beim sogenannten Einschnellen Karbatschen und Peitschen knallen. Die eigentliche Fastnachtszeit beginnt im Südwesten aber erst am Donnerstag vor Aschermittwoch, dem "Schmotzige Dunnschtig".