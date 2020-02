Baden-Württemberg Nass-grauer Wochenstart im Südwesten

Mit Werten zwischen drei Grad im Bergland und zwölf Grad in der Ortenau etwas frischer, dafür jedoch deutlich freundlicher, soll es den Prognosen zufolge am Dienstag werden. Der Tag starte ebenfalls mit letzten Regenschauern, vom Mittag an werde es jedoch überwiegend trocken und die Sonne zeige sich, sagte Nerding. Bereits in der Nacht und am Mittwoch selbst erwarte der DWD jedoch erneut Regen und sinkende Temperaturen. Ein Wiederkehren des Winters sei aber für die nächsten Tage nicht in Sicht.