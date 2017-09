Baden-Württemberg Naturschützer: Schafe besser vor Wölfen schützen

Baiersbronn.

Mit Elektrozäunen und speziell ausgebildeten Hunden können Schafsherden einer Untersuchung zufolge in Baden-Württemberg besser vor Wolfsangriffen geschützt werden. Das ist das Ergebnis aus dem Projekt "Herdenschutz in der Praxis", das der Naturschutzbund (Nabu) am Mittwoch mit dem Landesschafzuchtverband (LSV) in Baiersbronn vorstellte. Doch die Umsetzung ist aufwendig. Drei Schäfereien hatten im Rahmen des Projekts Zäune getestet und am Ende einige Schwierigkeiten festgestellt.