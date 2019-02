Baden-Württemberg Neue Verteilung für Abi-Aufgaben wird getestet

Stuttgart.

An 40 Schulen im Südwesten wird in dieser Woche ein neues Verfahren zur Verteilung von Abitur-Prüfungsaufgaben getestet. Das Kultusministerium will diese per verschlüsseltem USB-Stick an die Gymnasien ausliefern. Die Schulen müssten die Aufgaben dann am Prüfungsmorgen selbst ausdrucken. Bisher waren sie fertig gedruckt verschickt worden - allerdings gab es Pannen.