Baden-Württemberg Städtetag: neuer Einschulungs-Stichtag nicht praktikabel

In Baden-Württemberg gilt seit 2007/2008 der Stichtag 30. September. Kinder, die nach dem Stichtag sechs Jahre alt werden, müssen erst im Folgejahr zur Schule gehen.

Der Städtetag plädiert für eine zeitliche Streckung

Kultusministerin Eisenmann erläuterte das Vorhaben: "Wir reagieren mit der vorgesehenen Änderung der Stichtagsregelung auf den Wunsch der Eltern, der auch mit einer Petition vorgetragen wurde." Mit einem gemeinsamen Beschlussantrag von Grünen, CDU, SPD und FDP hatte der Bildungsausschuss des Landtags im Juli für das Vorziehen des Stichtags für die Einschulung auf den 30. Juni votiert.

Das Ministerium macht darauf aufmerksam, dass Eltern auch bei einer Verlegung des Stichtags die Schulpflicht ihrer Kinder durch einfache Anmeldung an der zuständigen Grundschule auslösen können. Im Ergebnis müsse sich also substanziell nichts ändern. Letztlich entschieden die Eltern, wie sich die Stichtagsverlegung auswirkt. In einem gemeinsamen Brief gehen Städte-, Gemeinde- und Landkreistag hingegen davon aus, dass die wenigsten Familien von der neuen Möglichkeit abweichen. Die Stadt Stuttgart etwa rechnet mit 900 zusätzlich zu schaffenden Plätzen, Heidelberg mit 350.

Der Städtetag plädiert für eine zeitliche Streckung über drei Jahre, während derer der Stichtag jeweils um einen Monat vorgezogen wird. Dieses Modell wird Lachat an diesem Dienstag zum ersten Treffen mit Ministeriumsvertretern zu dem Thema mitbringen.