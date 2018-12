Baden-Württemberg Neuer Wärmerekord

Baden-Württemberg Bericht: Zahl der Gewaltdelikte 2018 in Bahnhöfen gestiegen

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl der Gewaltdelikte in Bahnhöfen und an Gleisanlagen im Gebiet des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) ist einem Zeitungsbericht zufolge in diesem Jahr gestiegen. Das zuständige Bundespolizeirevier Stuttgart ermittelte zwischen Januar und Oktober in 622 Fällen, wie "Stuttgarter Nachrichten" und "Stuttgarter Zeitung" (Samstag) berichten.