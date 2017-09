Baden-Württemberg Neues Naturschutzgesetz: Verstärkte Digitalisierung

Stuttgart.

Elektronische Verordnungstexte und Karten sollen künftig in der baden-württembergischen Umwelt- und Naturschutzverwaltung eine viel größere Rolle spielen. Dies ist ein zentraler Punkt in der geplanten Änderung des Naturschutzgesetzes, wie Ressortchef Franz Untersteller (Grüne) am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Es sollten auch in diesem Bereich die Vorteile der Digitalisierung genutzt werden. Dies sei auch notwendig, um Vorgaben von der in Brüssel ansässigen EU-Kommission zu erfüllen.