Baden-Württemberg Neues Zentrum für Migrationsforschung

Mannheim/Stuttgart.

Eine neue Professur für den Bereich Migration und Integration soll an der Universität Mannheim eingerichtet werden. Hintergrund ist, dass sich das an der Universität angesiedelte Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) am Aufbau eines neuen Forschungszentrum des Bundes beteiligen wird - dem Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM). Das teilte das Wissenschaftsministerium am Donnerstag in Stuttgart mit. "Das zeigt erneut, dass in Mannheim empirische Sozialforschung auf Spitzenniveau betrieben wird", sagte Ministerin Theresia Bauer (Grüne).