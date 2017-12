Donaueschingen.

Weil er nicht in die Disco gekommen ist, hat ein 21-Jähriger auf den Türsteher geschossen. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus und sucht nach dem Mann. Er hatte demnach bereits Hausverbot in der Diskothek in Donaueschingen im Schwarzwald. Daher verwehrte ihm der Sicherheitsdienst in der Nacht zum Freitag den Einlass. Zeugen zufolge zog der 21-Jährige eine Waffe und schoss auf den 38 Jahre alten Türsteher. Der Mann wurde schwer verletzt und musste notoperiert werden. Nach dem Schuss flüchtete der 21-Jährige mit einem weißen Geländewagen. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen.