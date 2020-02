Baden-Württemberg / Niedersachsen Pickenpack Seafoods ruft Schlemmerfilet zurück

Ihlow.

Die Firma Pickenpack Seafoods ruft das Produkt „SeaGold Schlemmerfilet á la Italia in der 400-Gramm-Packung" zurück. Nach Angaben von lebensmittelwarnung.de vom Dienstag (12.2.) können in einzelnen Packungen weiße Kunststoffteile enthalten sein. Das Produkt sei bundesweit in Filialen von Netto Marken-Discount verkauft worden.