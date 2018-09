Baden-Württemberg Obduktion von Babyleiche: Säugling kam lebend zur Welt

Stetten. Der in einem Wald in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) gefundene Säugling ist nach Erkenntnissen der Polizei kurz nach der Geburt gestorben. Das ergab nach Polizeiangaben vom Donnerstag eine am Mittwoch durchgeführte Obduktion. Zur Todesursache machten die Ermittler keine Angaben. Das am Montag gefundene männliche Baby sei "über das vergangene Wochenende zur Welt gekommen" und habe nach der Geburt zunächst gelebt.