Stuttgart Ökostrom, Kettenkarussell und mehr Sicherheit auf dem Wasen

Stuttgart.

Mit neuen Höhenrekorden und viel grüner Energie startet der Cannstatter Wasen am Freitag in seine 172. Saison. Das 80 Meter hohe Kettenkarussell "The Flyer" ist zum ersten Mal dabei, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Mit bis zu 70 Stundenkilometern wirbelt es seine Besucher weit über den Bierzelten durch die Luft.