Berlin/Stuttgart.

Die Oppositions-Absichten der Sozialdemokraten stoßen bei den Grünen auf Kritik. "Erst mal sehe ich es auch als staatspolitische Verantwortung der SPD, jetzt nicht einfach zu sagen, wir gehen in die Opposition und reden nicht mehr", sagte der Co-Spitzenkandidat Cem Özdemir am Montagmorgen im Sender SWR. Alle seien aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen. Die Grünen würden deshalb ernsthaft in Gespräche um eine mögliche Koalition mit Union und FDP gehen. Die Co-Spitzenkandidaten Katrin Göring-Eckardt äußerte im ZDF-"Morgenmagazin" hingegen Verständnis für das Gefühl der SPD jetzt einen "großen Bruch" machen zu müssen. "Ob es dabei bleibt, werden wir sehen."