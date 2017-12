Mannheim (dpa/lsw).

Bei der Explosion eines Ölofens in einer Gartenhütte in Mannheim sind zwei schlafende Männer verletzt worden. Sie erlitten Rauchvergiftungen und kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die 41 und 43 Jahre alten Männer konnten am Samstagabend ins Freie flüchten, während die Hütte ausbrannte. Der Schaden beträgt 40 000 Euro. Die Unglücksursache war noch unklar.