Baden-Württemberg Update: Kitas und Schulen ab Dienstag geschlossen

Prüfungen sollen nach den Osterferien stattfinden

Laut Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sind etwa 1,5 Millionen Schüler und rund 400 000 Kinder von den Schul- und Kitaschließungen betroffen. Die Schließungen fänden erst am Dienstag statt, um "trotz aller Dringlichkeit" einen geregelten Übergang für die Organisation zu finden. Am Montag können zum Beispiel Hausaufgaben für die Schüler verteilt werden. Prüfungen werden nach den Osterferien stattfinden. Das Kultusministerium wird sich mit den Schulen in Verbindung setzen, wie dies zu regeln ist. Noch heute soll allen Schulen und Kitas ein Schreiben der Ministerin zugeschickt werden, wie mit dieser Ausnahmesituation umzugehen ist.

Die Landesregierung kam am Freitag (13.03.) in einer Sonderkabinettssitzung zusammen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne), Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) präsentieren die Ergebnisse in einer Pressekonferenz.

Zuvor hatten bereits sieben Bundesländer vorübergehende Schulschließungen angekündigt. Bayern, NRW, das Saarland, Berlin, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen wollen damit die Ausbreitung des Virus verlangsamen.

Ab Dienstag Ferienfahrplan im regionalen Busverkehr

Da ab nächsten Dienstag die Schulen in ganz Baden-Württemberg geschlossen werden, wird im regionalen Busverkehr der Ferienfahrplan durchgeführt. Das teilte der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) mit. Die Fahrpläne werden laut VVS ab Montagnachmittag in die Fahrplanauskunft eingestellt.