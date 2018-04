Eschbronn (dpa/lsw).

Ein Pedelec-Fahrer ist am Donnerstag mit einem Lastwagen zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der 63 Jahre alte Lkw-Fahrer den Radfahrer in Eschbronn (Kreis Rottweil) überholen - doch der 75-Jährige bog mit dem Rad plötzlich nach links ab. Dadurch kam es zu dem Zusammenstoß, bei dem der Senior lebensgefährlich verletzt wurde. Er wurde noch mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, starb dort jedoch wenige Stunden später.