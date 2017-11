Baden-Württemberg Polizei prüft Zusammenhang von Drohungen im Südwesten

Die Drohungen waren am Dienstag per E-Mail in Gymnasien in Schramberg (Kreis Rottweil) und Offenburg sowie in einer Klinik in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) eingegangen.

Daraufhin waren Polizei und Rettungskräfte mit einem Großaufgebot im Einsatz. Gefunden wurde aber nichts. Nach Angaben der Polizei war noch unklar, wer die Drohungen verfasst hat.