Baden-Württemberg Polizeieinsatz wegen Ehestreits mit Schwert

Esslingen.

Ein Schwert und eine Schreckschusswaffe waren im Spiel: Zwei Ex-Ehepartner sind in Esslingen in einen nächtlichen Streit geraten und haben die Polizei beschäftigt. Eine Frau alarmierte in der Nacht zum Donnerstag die Beamten, weil ihr früherer Ehemann mit einem Schwert vor dem Haus stehe und Schüsse gefallen seien. Mehrere Streifenwagen rückten an. Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte.