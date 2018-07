Baden-Württemberg 62-Jähriger reißt Polizistin Fingernagel aus

Hambrücken (dpa/lsw) - Ein 62 Jahre alter Mann hat sich in Hambrücken (Kreis Karlsruhe) so heftig gegen seine Festnahme gewehrt, dass er dabei einer Polizistin einen Fingernagel komplett aus dem Nagelbett gerissen hat. Die Beamtin könne bis auf weiteres nur noch im Innendienst tätig sein, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte.