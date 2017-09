Baden-Württemberg Polizeigewerkschaft fordert Durchgreifen gegen Gaffer

Einzelne Entscheidungen der Vergangenheit hätten gezeigt, dass dies durchaus möglich sei. Am Sonntag hatte ein Radfahrer in Heidenheim einen sterbenden Motorradfahrer gefilmt und die Rettungskräfte behindert. Die Polizei will den Mann wegen unterlassener Hilfeleistung anzeigen und sucht nach ihm mit Hilfe von Zeugenaussagen und eines Videos, auf dem er zu erkennen ist.