Baden-Württemberg Porsche stellt neuen Cayenne vor

Stuttgart.

Der Autobauer Porsche geht mit seinem Geländewagen Cayenne in die dritte Generation - und lässt die Zukunft des Diesel-Antriebs vorerst weiter offen. Bei der Präsentation des neuen Cayenne am Dienstagabend in Stuttgart ging Vorstandschef Oliver Blume nicht auf die jüngsten Spekulationen um einen Ausstieg aus der Diesel-Technologie ein. Blume selbst hatte davon gesprochen, möglicherweise künftig auf die Diesel-Varianten zu verzichten. Entschieden sei aber noch nichts, hieß es zuletzt.