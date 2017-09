Baden-Württemberg Porsche-Testwagen rammt Kleinwagen: Frau schwer verletzt

Rottenburg am Neckar.

Der Fahrer eines Porsche-Testwagens ist auf der A 81 in einen Kleinwagen gerast. Dabei erlitt eine Frau schwere Verletzungen, ein Mann wurde leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag war der 31 Jahre alte Mann am Steuer des Sportwagens am Montag gegen 21.05 Uhr bei Rottenburg-Seebronn (Kreis Tübingen) auf der rechten Fahrspur in Richtung Stuttgart unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst auf das vor ihm fahrende Auto prallte.