Baden-Württemberg Postbankfilialen wegen Betriebsversammlung zu

Stuttgart.

Bei der Postbank bleiben wegen eines bundesweiten Aktionstages der Gewerkschaft Verdi die Filialen am Mittwoch (13. September) geschlossen. Die Beschäftigten aus Baden-Württemberg treffen sich mit Kollegen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland in Stuttgart und Mannheim zu ganztägigen Betriebsversammlungen, wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte. Aktionen in der Mittagspause sollen in beiden Städten auf Forderungen der Gewerkschaft in der laufenden Tarifrunde aufmerksam machen.