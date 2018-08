Baden-Württemberg Postbotin wirft Hunderte Briefe weg

Horb. Eine Briefträgerin soll in Horb (Landkreis Freudenstadt) Hunderte Postsendungen weggeworfen haben - weil sie überfordert war. Der Fall flog auf, weil eine Frau zahlreiche ungeöffnete Briefe in einem Altpapiercontainer gefunden hatte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Rund 340 Sendungen soll die Postbotin demnach allein im Juli weggeworfen haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei weitere 117 Briefe. Die sichergestellten Briefe sollen jetzt nachträglich zugestellt werden. Das Frau gab laut Polizei Überforderung als Begründung an.