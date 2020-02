Baden-Württemberg Raclette-Gerät löst wohl Brand in Flüchtlingsunterkunft aus

Esslingen.

Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Esslingen am Neckar vermutet die Polizei einen Raclette-Grill als Auslöser. Möglicherweise sei das Gerät heißgelaufen und habe einen Kurzschluss ausgelöst, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Die Polizei ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung.