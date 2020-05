Baden-Württemberg Raubmord im Schwarzwald: Verdächtige auf Flucht gefasst

Zell im Wiesental.

Nach der tödlichen Attacke auf einen Bauarbeiter in einer Ferienwohnung in Zell im Wiesental wollen die Ermittler nun die weiteren Hintergründe des Verbrechens klären. Ob die beiden Verdächtigen in Untersuchungshaft sitzen, konnte ein Polizeisprecher am Freitag nicht sagen. Den 22 und 27 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, am späten Dienstagabend in dem Ort im Schwarzwald einen Arbeitskollegen getötet und drei andere verletzt zu haben. Nach der Tat waren die beiden Männer geflohen.