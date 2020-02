Baden-Württemberg Razzien bei mutmaßlichen Rechtsterroristen

Ziel der Vereinigung soll es gewesen sein, "die Staats- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland zu erschüttern und letztlich zu überwinden", heißt es in einer Pressemitteilung des Generalbundesanwalts. Zu diesem Zweck sollten durch bislang noch nicht näher konkretisierte Anschläge auf Politiker, Asylsuchende und Personen muslimischen Glaubens bürgerkriegsähnliche Zustände herbeigeführt werden.

Bislang keine Festnahmen

"Die Bundesanwaltschaft lässt daher seit heute Morgen an insgesamt 13 Orten in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie Sachsen-Anhalt die Wohnungen sowie sonstige Räumlichkeiten der Beschuldigten durchsuchen. Zudem wurde in Bayern die Wohnung einer nicht tatverdächtigen Person durchsucht", heißt es am Freitagmorgen in der Pressemitteilung. Festnahmen seien bislang nicht erfolgt.