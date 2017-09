Streckensperrung bei Rastatt Erneute Schrecksekunde auf der Rheintalbahn

Am Donnerstag ist es zu einem Leitungsschaden in Südbaden gekommen – einige Stunden lang war die Rheintalbahn so an zwei Stellen gesperrt. Bei Rastatt soll auch die zweite Tunnelröhre mit einer Betonplatte abgesichert werden.