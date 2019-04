Baden-Württemberg Regierung: Fahrverbote für Euro-5-Diesel nicht nötig

Stuttgart.

Die grün-schwarze Landesregierung verzichtet angesichts neuer Prognosen zur Luftreinhaltung auf flächendeckende Fahrverbote für Diesel der Euronorm 5 in Stuttgart. Es kämen allenfalls nur noch einzelne, streckenbezogene Verbote für Euro-5-Diesel in Betracht, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. "Aber wir tun alles, um das auch zu vermeiden." Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) sagte: "Es ist jetzt klar: Kein zonales Euro-5-Verbot in Stuttgart." Die Maßnahmen zur Luftreinhaltung wirkten, erklärten die beiden.

In Stuttgart gelten seit dem Jahresbeginn grundsätzlich Fahrverbote für Diesel der Euronorm 4 zur Luftreinhaltung. Diese bleiben zunächst auch bestehen. Kretschmann erklärte, man müsse erst einmal schauen, wie sich die Werte weiter entwickelten. Die Fahrverbote für Diesel waren ein großer Konfliktpunkt in Kretschmanns Regierung. Sie hatten wenige Wochen vor den Kommunal- und Europawahlen im Mai für schlechte Stimmung in der Koalition gesorgt. CDU-Politiker hatten die Verbote offen infrage gestellt, obwohl die CDU sie am Kabinettstisch nach einschlägigen Gerichtsurteilen mitbeschlossen hatte.