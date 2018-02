Baden-Württemberg Regierung will Pflegegesetz novellieren

Stuttgart.

So lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben - das ist der Wunsch vieler pflegebedürftiger Bürger. Die grün-schwarze Landesregierung will mit einer Gesetzesänderung darauf hinwirken, dass jeder Pflegebedürftige an seinem Wohnort dazu ein passendes Angebot findet. Dazu sollen Pflege- und Gesundheitsdienste besser miteinander verzahnt werden.