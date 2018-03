Baden-Württemberg Reisewelle sorgt für Staus rund um Ostern

Betroffen sein dürften vor allem die Nord-Süd-Verbindungen Autobahn 5 (Frankfurt - Karlsruhe - Basel), A7 (Würzburg - Ulm - Füssen) und A81 (Stuttgart - Singen), aber auch die West-Ost-Strecken A6 (Mannheim - Heilbronn - Nürnberg) und A8 (Karlsruhe - Stuttgart - München).

"Am stärksten dürften die Verkehrsbehinderungen am Donnerstag und am Karfreitag werden. Aber auch für Ostermontag muss aufgrund des Rückreiseverkehrs mit vollen Autobahnen gerechnet werden", sagte eine Sprecherin. Entspannteres Reisen sei am Ostersamstag und am Ostersonntag möglich.

In Österreich, Italien und in der Schweiz ist die Verkehrssituation laut ADAC ähnlich angespannt. Auf längere Fahrzeiten sollten sich Autofahrer etwa auf der Brennerautobahn und der Schweizer Gotthard-Route einstellen.