Baden-Württemberg Rekord: 676 verschiedene Kürbissorten ausgestellt

Ludwigsburg.

Speisekürbisse, Spaghettikürbisse und viele mehr: Im Blühenden Barock in Ludwigsburg werden von Samstag an 676 verschiedene Kürbissorten zu sehen sein. Das sei Weltrekord, teilte die Gartenschau am Freitag mit. Demnach konnte der Rekord aus dem letzten Jahr um fast 30 Sorten überboten werden.