Baden-Württemberg Ruhiges Herbst-Wochenende mit Sonne und etwas Wolken

Am Sonntag verstärkt sich nach leichtem Nebel in der Nacht die Bewölkung vor allem im östlichen Landesteil. Es gibt aber weiterhin sonnige Abschnitte. Auf der Schwäbischen Alb und in den südlichen Landesteilen kann es allerdings örtlich zu Schauern kommen. Ein Sprecher des DWD sieht für den Sonntag "bestes Wahlwetter". Es werde nicht so schlecht, um zu Hause zu bleiben, aber auch nicht so gut, um nicht zum Wählen zu gehen, sagte er.