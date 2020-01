Baden-Württemberg Rund 10 000 Narren bei Fastnachts-Umzug in Bad Cannstatt

Stuttgart.

Bad Cannstatt als Zentrum der schwäbisch-alemannischen Fastnacht: Rund 10 000 Narren und zahlreiche Zuschauer haben am Wochenende in dem Stuttgarter Stadtbezirk ausgelassen die Fünfte Jahreszeit gefeiert. Ein großer Umzug am Sonntag war der Höhepunkt des 24. Treffens der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), das bereits am Freitagabend begonnen hatte. Nach Angaben der Veranstalter - dem Bad Cannstatter Kübelesmarkt - waren 68 Mitgliedszünfte und vier Partner-Zünfte aus Baden-Württemberg, Bayern und der Schweiz in die Landeshauptstadt gekommen.