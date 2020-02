Baden-Württemberg Rund 3000 Unterschriften für Besserstellung der Grundschulen

Eine der Initiatoren der Unterschriftenaktion, Schulleiter Dorothea Vollmer aus Salem-Neufrach, sagte: "Wir machen uns allergrößte Sorgen - sowohl um die schulische Qualität, als auch um die Lehrergesundheit." Mitinitiatorin Sonja Fahlenbock, Schulleiterin in Salem-Beuren, sagte: "Wir wünschen uns, dass die Attraktivität des Berufes wieder steigt." Sie finde es sehr schade, wenn sie erlebe, wie ihr Lehrerkollegium an seine Grenzen komme. Die GEW sieht die Grundschule bei der Ressourcenausstattung auf dem "Abstellgleis". Nach GEW-Angaben unterzeichneten etwa 30 Prozent der Schulleiter und etwa 15 Prozent der Lehrer an den Grundschulen den Appell.

Das Kultusministerium bezifferte die Zahl der nicht besetzten Stellen an den Grundschulen zum Schuljahresbeginn 2019/20 auf 340. Es führte die Lage auf Planungsfehler der Politik aus der Vergangenheit zurück. So seien die Ausbildungskapazitäten an den Pädagogischen Hochschulen massiv zurückgefahren und erst unter Ministerin Eisenmann wieder hochgefahren worden. Eisenmann versucht unter anderem, ausgebildete Gymnasiallehrer für einen befristeten Zeitraum für den Unterricht an den Grundschulen zu gewinnen. Denn Gymnasiallehrer gibt es zu viele.