Baden-Württemberg Schauer und Gewitter am Montagnachmittag

Stuttgart.

30 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter, örtlich auch Hagel - die Menschen im Südwesten müssen sich am Montag auf heftige Gewitter einstellen. Bis Montagnachmittag bleibe es zunächst sonnig, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montagmorgen sagte. Wo genau Unwetter zu erwarten sind, lasse sich aber noch nicht sagen. "Potenzial ist überall gegeben", sagte der Experte. Der südliche und südöstliche Teil Baden-Württembergs werde aber voraussichtlich am meisten betroffen sein.