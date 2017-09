Baden-Württemberg Schiff für Atommüll-Transport in Obrigheim angekommen

Die Polizei sicherte den so genannten Schubverband mit Motorbooten, einem Hubschrauber sowie am Ufer mit Sicherheitskräften. Den Termin der Rückfahrt halten die Behörden aus Sicherheitsgründen geheim. Es wäre die zweite von fünf geplanten Fahrten. Insgesamt sollen so 342 ausgediente Brennelemente in das Zwischenlager am Atomkraftwerk in Neckarwestheim gebracht werden. Der Schubverband hatte am Montag gegen 06.35 Uhr in Neckarwestheim abgelegt und erreichte Obrigheim gegen 15.50 Uhr, wie EnBW mitteilte. Atomkraftgegner kritisieren den Transport der Castor-Behälter auf dem Wasser als höchst riskant.