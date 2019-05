Baden-Württemberg Schmuddelwetter am Wochenende im Südwesten

Stuttgart.

Das Schmuddelwetter hält im Südwesten auch am Wochenende an. "Den Freitag über ziehen immer wieder leichte Schauer durch", sagte Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst am Freitagmorgen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 Grad bei Mannheim und Karlsruhe und 14 Grad im Bodenseebereich.