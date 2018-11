Baden-Württemberg Schnee und Straßenglätte in Baden-Württemberg

Stuttgart.

Schnee bis in die mittleren Lagen erwartet den Südwesten zu Beginn der Woche. In der Nacht auf Dienstag sinkt die Schneefallgrenze von 800 auf 400 Meter, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Bis Dienstagmittag könne es örtlich bis zu vier Zentimeter Schnee geben. Die Temperaturen liegen dabei zwischen minus drei und plus sechs Grad.