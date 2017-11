Baden-Württemberg Schneefall und leichter Frost im Südwesten

Rottenburg am Neckar Frau stirbt bei Frontalzusammenstoß: Drei Schwerstverletzte

Rottenburg am Neckar (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß in der Nähe von Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) ist eine 22 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Außerdem seien bei dem Unfall am Mittwochabend drei Männer im Alter von 20, 24 und 28 Jahren schwerst verletzt worden, teilte die Polizei in Reutlingen mit.