Schönau.

Ein Bergwanderer aus Baden-Württemberg ist in der Nacht zum Samstag am Königsee in Schönau rund zehn Meter in die Tiefe gefallen und schwer verletzt worden. Wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mitteilte, war der 29-Jährige am Ostufer einen Steilhang hinabgestürzt. Dabei verletzte er sich schwer an Schulter, Brustkorb und Sprunggelenk. Fünf Stunden dauerte es nach Angaben der Retter, bis der junge Mann gerettet war. Er war demnach zusammen mit drei Begleitern unterwegs. Woher genau die Männer kamen, teilte das BRK nicht mit.