Stuttgart Schönes Wetter bringt neuen Feinstaubalarm

Stuttgart.

Das trockene und sonnige Wetter am Wochenende bringt auch einen neuen Feinstaubalarm in Stuttgart mit sich. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, gilt der Alarm ab Samstag um Mitternacht für den Verkehr. Autofahrer sind dann aufgerufen, den Wagen stehenzulassen. Schon ab Freitag um 18.00 Uhr gilt ein Betriebsverbot für Komfortkamine, die nur der Gemütlichkeit dienen.