Stuttgart Schon jetzt mehr Briefwähler als 2013

Die klassischen Gründe für die Wahl mit Wahlschein seien Gebrechlichkeit, Krankheit, Urlaub, Arbeit am Sonntag. Wahlbriefe aus dem Ausland, wie sie das Amt bereits etwa aus Hongkong, Ungarn, Japan und den USA erhalten hat, seien die Ausnahme, sagte Schwarz. Sie stammten von Urlaubern oder von Menschen, die keinen deutschen Wohnsitz mehr haben, aber zuletzt in Stuttgart gemeldet waren. Die Wahlbriefe werden in der Regel an das Statistische Amt verschickt.

Bei der Bundestagswahl 2013 lag der Anteil der Wähler, die im Südwesten vorzeitig ihre Stimme abgaben, bei 22,5 Prozent. Eine landesweite Zahl bei dieser Bundestagswahl wird nach Angaben von Landeswahlleiterin Christiane Friedrich erst im Zuge der Feststellung des endgültigen Ergebnisses am 6. Oktober bekannt gegeben. Bei der Wahl am 24. September sind im Südwesten 21 Parteien zugelassen.