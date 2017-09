Baden-Württemberg Schulz: Presse wegen "überzeugter Antidemokraten" wichtig

Stuttgart.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat die freie Presse angesichts des möglichen Einzugs "überzeugter Antidemokraten" in den Bundestag als besonders wichtig hervorgehoben. "Wer die freie Presse angreift, legt die Axt an die Demokratie", sagte Schulz am Dienstag beim Jahreskongress des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) in Stuttgart. "Wir leben in einer Zeitenwende", sagte Schulz. "Die demokratischen Kräfte müssen zusammenhalten." Schulz äußerte sich mit Blick auf den möglichen ersten Einzug der rechtspopulistischen AfD in den Bundestag nach der Wahl an diesem Sonntag.