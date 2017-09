Baden-Württemberg "Schwarzer Donnerstag": Tausende bei Demo erwartet

Stuttgart. Zu einer Demonstration anlässlich des siebten Jahrestages des "Schwarzen Donnerstags" erwarten die Organisatoren Tausende Teilnehmer in Stuttgart. Das Aktionsbündnis setzt die Kundgebung am Hauptbahnhof samt anschließenden Demonstrationszug zum Innenministerium unter das Motto "7 Jahre Schwarzer Donnerstag: Eine Entschuldigung ersetzt nicht die Kennzeichnungspflicht". Bei der Räumung des Stuttgarter Schlossgartens für das Bahnprojekt Stuttgart 21 waren am 30. September 2010 nach Angaben des Innenministeriums mehr als 160 Menschen verletzt worden, vor allem durch den Einsatz von Wasserwerfern und Pfefferspray. Die Gegner von Stuttgart 21 beziffern die Zahl der Verletzten auf über 400.